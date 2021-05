Ehemaliger Gladbach-Torwart : Ter Stegen spricht über Roses Abschied

Ex-Borusse Marc-André ter Stegen hat sich in einem Interview mit Sport 1 zum Abschied Marco Roses in Mönchengladbach geäußert. „Dass Marco Rose geht, darüber bilde ich mir keine Meinung. Dafür bin ich zu wenig dran. Aber ich habe Freunde, die Gladbach-Fans sind und für seinen Abgang kein Verständnis haben“, sagte der Torwart des FC Barcelona.



Rose habe ein paar Sachen gesagt, die ihm jetzt um die Ohren fliegen. „Ist das fair? So ist der Fußball – leider. So sind die Leute – leider. Rose hat sich für den nächsten Schritt in seiner Karriere entschieden. Das muss man respektieren und schätzen. Hat er bis dato einen guten Job gemacht? Ja, hat er“, sagte ter Stegen weiter.



Der 29-Jährige kämpft mit Barcelona noch um die spanische Meisterschaft. Aber er blickt auch immer auf die Ergebnisse seines Heimatvereins: „Ich schaue immer noch regelmäßig, was die Borussia macht und habe mich sehr gefreut, dass sie in der Champions League mit dabei waren.“