Fohlenfutter-Newsblog Beyer verbringt Weihnachten mit Burnley auf Platz eins

Mönchengladbach · Jordan Beyer hat für den FC Burnley zum siebten Mal in Folge durchgespielt. Am Samstag gab es den nächsten Sieg für den Tabellenführer der zweiten Liga in England.

17.12.2022, 18:02 Uhr