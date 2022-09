Knieverletzungen bei Borussia : „Glück im Unglück“ für Neuhaus – Itakura fehlt bis zur WM

Liveblog Mönchengladbach Gladbachs Florian Neuhaus hat sich in Freiburg am Kreuzband verletzt. Die gute Nachricht: Es ist doch kein Riss. Dafür fällt Ko Itakura lange aus. Den Japaner hat es im Training am Montag erwischt.