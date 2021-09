Borussias übernächstes Heimspiel : Karten-Vorverkauf für Stuttgart-Spiel startet am Samstag

Gegen Arminia Bielefeld feierte Borussia mit knapp 25.000 Fans den ersten Saisonsieg. Foto: dpa/Federico Gambarini

Liveblog Mönchengladbach Ab Samstagvormittag können sich Borussias Dauerkarteninhaber ihr Ticket für die Partie am 16. Oktober sichern. Schon am Tag darauf sind dann die Mitglieder an der Reihe, sollten noch Karten verfügbar sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken