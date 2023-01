Bericht aus Kroatien Borussia-Kandidat Beljo auf dem Weg nach Augsburg?

Mönchengladbach · Seit Monaten wird Dion Drena Beljo mit einem Wechsel in die Bundesliga in die Verbindung gebracht. Nachdem am häufigsten Borussia Mönchengladbach als Interessent genannt wurde, scheint es den kroatischen Stürmer nun zu einem anderen Klub zu ziehen.

11.01.2023, 18:19 Uhr