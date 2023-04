LIVE Borussias Noten Eine glatte Zwei und eine Fünf nach dem 2:0 gegen Wolfsburg

Mönchengladbach · Borussia Mönchengladbach bleibt mit dem 2:0 gegen den VfL Wolfsburg zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. So gehören auch zwei Spieler aus dem Bereich Defensive zu den stärksten Gladbachern in unserer Einzelkritik. Die Noten zum Spiel.

09.04.2023, 17:43 Uhr