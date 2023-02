Drei Tage vor Hertha Hofmann tritt kürzer, Weigl ist zurück im Mannschaftstraining

Jonas Hofmann trainiert nur individuell



Bei der zweiten Einheit der Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr, Dazn) standen Gladbachs Trainer Daniel Farke wie am Vortag 21 Feldspieler zur Verfügung. Im Gegensatz zum Vortag mischte Julian Weigl, der in Berlin gelbgesperrt fehlen wird, wieder mit. Anders sah das bei Jonas Hofmann aus, der nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte. Der Nationalspieler trainierte zunächst individuell im Kraftraum, ehe er locker um den Trainingsplatz joggte.



„Jonas hat leichte Adduktorenprobleme, deshalb haben wir ihn heute aus dem Mannschaftstraining rausgenommen. Vielleicht kann er am Freitag wieder mittrainieren, allzu große Sorgen machen wir uns derzeit nicht“, sagte Farke nach dem Training. Damit sollte Hofmanns Einsatz gegen Hertha nicht gefährdet sein.