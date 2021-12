Angeschlagen ausgewechselt : Borussia muss gegen Frankfurt um den Einsatz von Hofmann zittern

Foto: dpa/Jan Woitas 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Frankfurt aussehen

Liveblog Mönchengladbach Ob Jonas Hofmann den Borussen am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt helfen kann, muss abgewartet werden. Der Mittelfeldspieler wurde in Leipzig verletzt ausgewechselt, eine genaue Diagnose steht noch aus. Was Adi Hütter zu Hofmanns Verletzung sagt.

