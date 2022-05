Nations League : Rangnick nominiert zwei Gladbach-Profis für das österreichische Nationalteam

Liveblog Mönchengladbach Der neue österreichische Bundestrainer Ralf Rangnick hat in Stefan Lainer und Hannes Wolf zwei Profis von Borussia Mönchengladbach nominiert. Für das ÖFB-stehen vier Partien in der Nations League an. Wolf könnte dabei eine Premiere erwarten.