Ex-Torwart kommt mit den Bayern Yann Sommer spricht über seine Rückkehr nach Gladbach

Erstmals seit 1999 lockt Rang vier in der ewigen Tabelle





Mit einem Sieg am Sonntag bei Hertha BSC kann Borussia in der Tabelle klettern – sowohl im Ranking der aktuellen Saison als auch im ewigen Klassement der Bundesliga. Während ein Dreier Gladbach in der laufenden Spielzeit auf den achten Rang springen ließe, wäre in der ewigen Tabelle der vierte Platz. Möglich macht dies die 1:2-Niederlage des VfB Stuttgart beim SC Freiburg. Noch liegt Stuttgart drei Zähler vor den Gladbachern, hat aber die deutlich schlechtere Tordifferenz (plus 311) gegenüber der Borussia (plus 457).





In der laufenden Saison haben die Borussen bereits einen Platz in der ewigen Tabelle gutgemacht. Durch den 5:2-Erfolg über den 1. FC Köln überholten sie im Oktober den Hamburger SV, der als Zweitligist zurzeit selbst keine Punkte holen kann, und verließ damit den sechsten Rang, auf dem sie zuvor mehr als 14 Jahr durchgängig gestanden hatten. Vierter im ewigen Bundesliga-Klassement war Gladbach zuletzt 1999 gewesen, damals hatte sie den Platz, den sie seit 1981 ohne Unterbrechung inne hatte, als Zweitligist verloren.