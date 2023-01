Die Noten zum Auswärtssieg Zwei glatte Einsen bei Borussias 4:1 in Hoffenheim

So stehen Thurams Chancen auf einen Einsatz gegen Leverkusen



Nur Yvandro Borges Sanches steht Borussia Mönchengladbach als einziger Profi definitiv nicht zur Verfügung beim Bundesliga-Restart gegen Bayer Leverkusen. Offen ist weiterhin der Einsatz von Marcus Thuram, der eine Kniereizung hat. "Er hat bisher die ganze Woche nicht mit uns trainieren können. Das ist natürlich nicht ideal. Von daher würde ich sagen, dass er sehr fraglich ist", sagte Trainer Daniel Farke am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Was gut ist bei Marcus: Er stand in den letzten beiden Testspielen 45 und 65 Minuten auf dem Platz. Es wird davon abhängen, ob er komplett schmerzfrei ist. Wenn da auch nur zwei Prozent fehlen, macht es keinen Sinn, ihn dazunehmen. Das wird sich am Samstag beim Abschlusstraining entscheiden." Seit zwei Tagen kann der Franzose zumindest individuell trainieren.



Farke sprach auch über denkbare Alternativen_ "Nathan Ngoumou ist eigentlich ein offensiver Außenspieler. Er bringt in der Spitze Qualitäten ein, er ist definitiv eine Alternative. Lars Stindl ist ein anderer Typ, aber es auch gewohnt, auf der Position zu spielen. Semir Telalovic hat in der U23 einen sehr guten Eindruck gemacht und das in der Vorbereitung bestätigt. Und dann gibt es noch die eine oder andere kreative Lösung, die wir zumindest unter meiner Ägide noch nicht ausprobiert haben. Aber erst einmal hoffen wir, dass Marcus einsatzfähig ist."