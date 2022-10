Umgeknickt in der ersten Derby-Minute : Kramer verletzt sich bei Borussias 5:2-Erfolg gegen Köln

Foto: dpa/Marius Becker 18 Bilder Borussia - Köln: die Fohlen in der Einzelkritik

Liveblog Mönchengladbach Erst sah es so aus, als müsse Christoph Kramer früh ausgewechselt werden, dann hielt er bis zur 78. Minute im Derby durch. Am Montag wurde der Profi von Borussia Mönchengladbach genauer untersucht. Durch die Diagnose muss er um seinen Einsatz in Wolfsburg bangen.