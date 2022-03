Aktionen beim Hertha-Spiel : Borussia spendet knapp 150.000 Euro für Menschen in der Ukraine

Foto: dpa/Guido Kirchner 26 Bilder Diese Promis sind bekennende Borussia-Fans

Liveblog Mönchengladbach Dank mehrerer Aktionen rund um das vergangene Heimspiel gegen Hertha BSC hat Borussia mittlerweile fast 150.000 Euro an Spendengeldern für Menschen in der Ukraine gesammelt, die aufgrund des Kriegs in ihrer Heimat in Notlage geraten sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken