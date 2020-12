Dritter Sieg in Folge für U23



Borussias U23 bleibt in der Regionalliga West im oberen Tabellendrittel. Heiko Vogels Mannschaft gewann das kleine Viertliga-Derby beim FC Wegberg-Beeck am Freitagabend mit 1:0. Für das einzige Tor sorgte Famana Quizera, für den 18-jährigen Portugiesen war es das dritte Saisontor. Seit einer einmonatigen Pause nach mehreren Corona-Fällen im Team hat die U23 14 Punkte aus acht Spielen geholt, zuletzt gab es drei Siege in Folge.