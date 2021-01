Fohlenfutter-Ticker : Ex-Borusse Sinan Kurt wechselt zum Demo-Klub

Sinan Kurts Vertrag in Straelen aufgelöst



Sinan Kurt galt einst als großes Borussia-Talent, dann ging er zum FC Bayern. Seiner Karriere tat das nicht gut. Er konnte sich in München nicht durchsetzen, und auch nicht bei Hertha BSC. Über einen unterklassigen Klub in Österreich kam er zum Regionalligisten SV Straelen. Nun wurde sein Vertrag auch dort aufgelöst. Das teilte Teammanager Stephan Houben mit. Kurt wechselt zum slowakischen Erstligisten FC Nitra. Das ist der Heimat-Klub des ehemaligen Gladbacher „Fußballgotts“ Igor Demo.