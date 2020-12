Aufstellung gegen Frankfurt : Sommer ist zurück im Borussia-Tor, Bénes feiert Startelf-Comeback

Eberl: "Ich glaube nicht, dass City Hurra schreit"



Kurz nach der Champions-League-Auslosung am Montag hat sich Borussias Manager Max Eberl aus dem Borussia-Park zu Wort gemeldet: "Sportlich war es egal, wen wir bekommen hätten. Es sind alles großartige Vereine. Jetzt ist es Manchester City, wir hatten sie schon zweimal in der Gruppenphase, aber es ist ein super spannendes Los", sagte Eberl.



Bereits viermal haben beide Klubs in den vergangenen fünf Jahren gegeneinander gespielt. "Ich glaube nicht, dass City Hurra schreit, denn sie wissen, dass es schwer war, gegen uns zu spielen. Wir haben zwar auswärts jeweils relativ klar mit 0:4 und 2:4 verloren, aber das 2:4 war sehr eng. Zu Hause hatten wir sie mit dem Unentschieden und der knappen Niederlage immer wieder am Rande. Wir sind jetzt auch drei, vier Jahre weiter als Verein. Wir haben eine sehr gute Gruppenphase gespielt und wollen mit hoffentlich etwas mehr Kraft und Vertrauen als im letzten Spiel gegen Real dann versuchen, City zu schlagen", sagte Eberl.