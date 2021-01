Marco Rose über Breel Embolo: "In erster Linie können wir ihn bestärken, in dem, was er macht und ihm immer wieder aufzeigen, welche Qualität grundsätzlich da ist. Die muss er umsetzen und nutzen. Natürlich können wir auch ein paar Sachen trainieren. Mit Zicko und Oliver Neuville haben wir Jungs, die immer wieder Dinge einbringen können. Wiederholung im Training schafft dann auch eine gewisse Sicherheit. Breel muss einfach konstant versuchen, seine unglaublichen Fähigkeiten aufs Feld zu bringen. Das eine ist das, was er uns in Richtung Tor und mit dem Ball bringt, aber dazu gehört auch immer wieder die konstante Arbeit gegen den Ball, das Finden von Räumen, auch daran muss er arbeiten."