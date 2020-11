Fohlenfutter-Ticker : Plea fehlt Borussia - Franzose hat Covid-19

Marco Rose: "Denis Zakaria wird am Samstag tatsächlich dabei sein. Er wird auf der Bank sitzen und tatsächlich eine Option sein. Wir haben ihn in eine gute Verfassung gebracht. Er fühlt sich gut und ist schmerzfrei. Wir haben letzte Woche extra für ihn untereinander gespielt gegen unsere U19 auf großem Platz. Aber man sieht, dass er Zeit braucht. Es wird nicht vom ersten Tag an der Zakaria sein, den wir kennen. Er wird über die nächsten Wochen immer wieder Einsatzzeiten bekommen."