So sieht es bei Kramer und Hofmann aus



Drei Schlüsselspieler fehlten Borussia am Samstag beim 0:1 gegen Bayer Leverkusen. Einer wird am Freitag gegen den FC Augsburg definitiv wieder zur Verfügung stehen: Kapitän Lars Stindl hat seine Gelbsperre abgesessen. Offen ist dagegen, wie es bei Christoph Kramer (Bänderverletzung) und Jonas Hofmann (Oberschenkelprobleme) aussieht. „Wenn so etwas ohne Gegnereinwirkung passiert, ist das natürlich immer etwas blöd. Aber ich habe noch etwas Glück gehabt“, sagte Kramer. Bei seinem Kollegen Hofmann schmerzte der Oberschenkel, in dem er sich im November einen Muskelbündelriss zugezogen hatte und mehrere Wochen ausgefallen war. Bei beiden wird angesagt sein, in der am Dienstag beginnenden Trainingswoche nach und nach zu checken, welche Belastung möglich ist.