Auslosung ab 17 Uhr : Borussia wartet auf ihre Champions-League-Gegner

Eberl über die aktuelle Situation: "Ich freue mich sehr auf die Auslosung um 17 Uhr, ich bin äußerst erfreut, dass wir da in einem der Töpfe sind. Dafür haben wir das letzte Jahr extrem hart und intensiv gearbeitet. Und in den ersten beiden Spielen hätten wir natürlich besser spielen können und wir wollen mehr Punkte. Jetzt spielen wir in Köln, wir haben gegen sie auch schon ein Geisterspiel gewonnen, da wissen wir, was auf uns zukommen. Da ist mir nicht bange, dass wir wieder einen Schritt machen und ein Ergebnis ziehen. Es ist vergleichbar mit dem Sieg gegen Düsseldorf letzte Saison nach dem Spiel gegen Wolfsberg, da haben wir auch den Willen gezeigt."