Starke Gruppe für Gladbach : „Klingt so richtig nach Champions League“

Borussia-Trainer Marco Rose ist angetan von der Auslosung, er wird ja seine Premiere in der Champions League feiern: „Unsere Gruppe klingt so richtig nach Champions League. Real und Inter sind zwei Mannschaften, mit denen Borussia sich schon in der glorreichen alten Zeit gemessen hat. Wir freuen uns drauf. Trotzdem ist es wichtig, dass wir uns jetzt wieder auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren. Das heißt: Köln am Wochenende.“