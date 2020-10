Gute Nachrichten von der Uefa: Die Vereine dürfen die Stadien in der Champions League bis zu 30 Prozent füllen. Das wären in Gladbach knapp 14.000 Fans, wenn man die internationale Kapazität nimmt. Das letzte Wort haben jeweils die örtlichen Behörden, realistischer ist damit, dass es um die 10.000 werden beim ersten Heimspiel im Oktober, so wie in der Bundesliga, sofern sich die Lage nicht stark verändert. Auswärtsfans sind nicht erlaubt.