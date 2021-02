Die Noten gegen Köln : Zweimal eine glatte Fünf für schwache Borussen

Die Startelf im Derby gegen Köln



Marco Rose verändert die Startelf im Vergleich zum 2:1 beim VfB Stuttgart am Mittwoch auf gleich sieben Positionen. Im Tor kehrt Yann Sommer zurück, davor darf Tony Jantschke mal wieder beginnen in der Viererkette, vorne ist unter anderem Patrick Herrmann von Beginn an dabei. So sieht die Aufstellung im Detail aus:



Sommer - Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt - Zakaria, Neuhaus - Stindl - Herrmann, Embolo, Wolf



Auf der Bank: Sippel, Kramer, Thuram, Plea, Beyer, Lazaro, Hofmann, Bensebaini, Elvedi