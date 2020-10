Fohlenfutter-Ticker : Auf 19 Feldspieler kann Rose in Mailand zurückgreifen

Auf 20 Feldspieler konnte Marco Rose am Montagnachmittag beim Training zurückgreifen. Mit Ausnahme von Julio Villalba, der nicht für die Champions League gemeldet worden ist, kommen folgende Borussen für den Kader für das Auswärtsspiel bei Inter Mailand infrage:



Tor: Yann Sommer, Tobias Sippel, Max Grün

Abwehr: Stefan Lainer, Tony Jantschke, Michael Lang, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Oscar Wendt, Ramy Bensebaini

Mittelfeld: Florian Neuhaus, Christoph Kramer, Rocco Reitz, Jonas Hofmann, Patrick Herrmann, Ibrahima Traoré, Hannes Wolf, Lars Stindl, Laszlo Bénes

Angriff: Alassane Plea, Marcus Thuram, Breel Embolo



Maximal 23 Spieler dürfen in der Champions League auf dem Spielberichtsbogen stehen. Denis Zakaria und Valentino Lazaro nahmen am Montag nicht am Borussia-Training teil und sind somit auch keine Option für die Partie am Mittwoch. Ob der Kader noch mit einem jungen Spieler wie Famana Quizera oder Kaan Kurt aufgestockt wird, bleibt abzuwarten. Beide könnten am Mittwochabend auch in der Regionalliga West für Borussias U23 auflaufen.