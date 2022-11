Schweiz hat nominiert : Die nächsten WM-Fahrer aus Gladbach stehen fest

Borussia in Bochum auch ohne SippelErsatztorwart Tobias Sippel hat sich im nicht-öffentlichen Abschlusstraining am Montag verletzt, das berichtet "Sky". Der 34-Jährige fällt damit am Abend beim Auswärtsspiel beim VfL Bochum aus, Eigengewächs Jan Olschowsky wird sein Bundesliga-Debüt feiern. Sippel hatte seit der 13. Minute des Pokalspiels beim SV Darmstadt im Tor gestanden, Stammkeeper Yann Sommer hatte sich dort einen Bänderriss zugezogen. Eine offizielle Bestätigung des Vereins gab es auf Anfrage nicht.