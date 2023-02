3:0 in Köln Borussias U17 startet mit einem Sieg ins Jahr

Borussia U17 kommt gut aus der Winterpause





Borussias B-Junioren sind mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Bei Fortuna Köln gab es am drittletzten Spieltag einen 3:0-Erfolg. Winsley Boteli, der Top-Torjäger der Mannschaft, traf früh in der 6. Minute, es war der neunte Treffer im zehnten Spiel für den Schweizer. Daniel Aserov (68.) und Nico Vidic (69.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Nächste Woche kommt der Zweitplatzierte Arminia Bielefeld nach Gladbach, vor dem Heimspiel der Profis gegen den SC Freiburg bietet sich ein Besuch des Spiels um 11 Uhr an. Am 11. März endet die Bundesliga-Saison mit dem Auswärtsspiel beim designierten Westdeutschen Meister Schalke 04. Gladbach ist Fünfter und hat bei vier Punkten Rückstand auf Platz zwei theoretische, aber äußerst geringe Chancen auf den Einzug ins Halbfinale um die Deutsche U17-Meisterschaft. Mehr über die größten Borussia-Talente, von denen einige in der U17 spielen, erfahren Sie hier: