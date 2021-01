Fohlenfutter-Ticker : Schalke 04 offenbar an Ex-Borusse Korb interessiert

Schalke 04 offenbar an Ex-Borusse Julian Korb interessiert



Der FC Schalke 04 hat auf der Suche nach weiteren Verpflichtungen offenbar auch den Ex-Gladbacher Julian Korb ins Visier genommen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Der Rechtsverteidiger, der insgesamt 101 Pflichtspiele für Borussia bestritten hat, ist seit vergangenem Sommer vereinslos. Für die Schalker wäre Korb damit ablösefrei zu haben.



Bislang haben die Gelsenkirchener den Ex-Schalker Sead Kolasinac bis zum Sommer vom FC Arsenal ausgeliehen. Korb könnte nun als weitere Verstärkung für die Defensive hinzukommen. Schalkes einziger Rechtsverteidiger, Kilian Ludewig, fällt aufgrund eines Mittelfußbruchs in den nächsten Monaten aus.



Korb spielte nach seinem Abgang aus Gladbach zuletzt drei Jahre lang für Hannover 96. In den vergangenen Monaten hat sich Korb, an dem nach Informationen unserer Redaktion zuletzt mehrere Zweitligisten Interesse zeigten, unter anderem in Zusammenarbeit mit Borussias Ex-Physiotherapeuten und Rehatrainer Andreas Bluhm fitgehalten. Seinen ersten Bundesliga-Treffer für die Borussia erzielte Korb am 25. Oktober 2015. Der Gegner damals: Schalke 04.