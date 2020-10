Fohlenfutter-Ticker : Götze-Transfer war kein Thema bei Borussia

Wochenlang war der Ex-Dortmunder Mario Götze vereinslos. Am Niederrhein hat man sich mit einer möglichen Verpflichtung jedoch nicht beschäftigt. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hat sich Marco Rose dazu wie folgt geäußert: "Ich schätze ihn als Typ und als Fußballer. Ich habe großen Respekt vor seiner bisherigen Lebensleistung. Er hat sich auch in schwierigen Situationen immer gut verhalten. Aber wir haben auf seiner Position nicht gesucht, deshalb war er für uns auch kein Thema."



Stattdessen verstärkten sich die Borussen zunächst auf Leihbasis mit Hannes Wolf und Valentino Lazaro, für die sie beide eine Kaufoption besitzen. Götze, der insgesamt 231 Bundesligaspiele (57 Tore, 61 Vorlagen) bestritten hat, wechselte in der vergangenen Woche zur PSV Eindhoven. Zu dieser Entscheidung sagt Rose: "Er hat sich aus seinem Gefühl heraus für eine Aufgabe entschieden, die er jetzt mit voller Überzeugung macht. Das spricht auch für ihn als Typ."