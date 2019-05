Hecking: "Wie immer, wenn es zum Schluss einer Saison geht: Wir wollen gewinnen, aber es wird auch einen eigenen Spielverlauf geben und Ergebnisse aus anderen Stadien, die für den Gegner und für uns eine Rolle spielen. Wir können mit den ersten 70 Minuten vom Spiel gegen Hoffenheim nicht einverstanden sein. Wir müssen uns an den letzten 20 Minuten konzentrieren, in denen die Mannschaft gemerkt hat, dass sie sich wehren muss und das Spiel gestalten muss. Das wird auch die Aufgabe in Nürnberg sein. Wenn die Mannschaft nach Europa will, muss sie auch so auftreten."