Gladbach kann den Fluch im Breisgau wieder nicht besiegen und tritt erneut die Heimreise ohne Punkte an. Trotz drückender Dominanz in den ersten 60 Minuten verliert Borussia in Freiburg mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielt Nils Petersen nur eine Minute nach seiner Einwechselung.