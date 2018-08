"Fohlen hautnah" hat im Trainingslager am Tegernsee ausführlich mit Tony Jantschke gesprochen. "Ich habe schon mal gesagt, dass es für mich nicht wichtig ist, ob ich 34 Spiele, 24 Spiele oder vielleicht nur 14 Spiele mache. Ich will einfach nochmal was erreichen", sagte der Vize-Kapitän über seine Rolle bei Borussia.