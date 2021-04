Schnitzeljagd mit Lazaro : Borussia-Profi verschenkt Fanartikel in Mönchengladbach

Borussias abgespeckter Trainingsplan



Es ist üblich, dass die Borussen zwei Tage nach einem Wochenendspiel frei haben. So war es auch am Dienstag. Nach dem 5:0 gegen Arminia Bielefeld bat Trainer Marco Rose seine Spieler aber auch am Tag danach nicht zum Auslaufen, sie durften mal ein wenig abschalten nach der letzten Englischen Woche der Saison. Am Mittwoch beginnt dann die lange Vorbereitung aufs Auswärtsspiel beim FC Bayern am 8. Mai, bis dahin hat Borussia spielfrei, weil die Halbfinals im DFB-Pokal am Freitag und Samstag anstehen. Am Wochenende ist kein Training am Borussia-Park.



"Es geht darum, dass wir bis zum Bayern-Spiel so arbeiten, dass wir erfolgreich Fußball spielen können. Das geht mit der Haltung und der Schärfe im Training los. Das bedeutet: Wir werden uns nicht ausruhen", sagte Rose. "Aber wir werden auch mal frei geben, weil die Jungs danach in ein Quarantäne-Trainingslager müssen und ihre Familien zehn Tage nicht sehen. Das wird schon auch herausfordernd." Ab Montag bewegt sich das Team dann erst einmal nur im häuslichen Umfeld und auf dem Vereinsgelände.