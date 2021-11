2G-Regel im Borussia-Park : Ungeimpfte Karteninhaber bekommen kein Geld zurück

Liveblog Mönchengladbach Die neue Coronaschutzverordnung, die am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten ist, sorgt auch für eine Änderung beim Stadionbesuch. Bei Borussia Mönchengladbach gilt für die verbleibenden zwei Heimspiele bis zur Winterpause die 2G-Regelung.

