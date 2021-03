Regionalliga West : Borussias U23 verliert auch gegen Homberg

Borussias U23 verliert auch gegen Homberg



Borussias Regionalliga-Team hat am Mittwoch auf dem heimischen Fohlenplatz eine 0:2-Niederlage gegen den VfB Homberg kassiert. Pascale Talarski (38.) und Danny Rankl (77.) trafen für die Gäste. Bei Borussia kamen Jordan Beyer, Rocco Reitz und Joe Scally aus dem Profikader zum Einsatz. Auch sie konnten die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen nicht verhindern, lediglich beim 3:3 gegen die Sportfreunde Lotte hat die U23 seit Anfang Februar gepunktet. "Wir haben verdient verloren und haben nicht im Ansatz das abgerufen, was wir können", sagte Trainer Heiko Vogel.