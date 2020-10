Fohlenfutter-Ticker : Knappe Niederlagen für Borussias U23 und U19

Borussias U19 hat das Auswärtsspiel in der A-Junioren-Bundesliga West bei Viktoria Köln mit 0:1 verloren. Bereits nach 20 Minuten schloss der Kölner Lamin Touray einen Konter zur Führung ab.„Nach dem Gegentor haben die Kölner auf Konter gelauert und kompakt sowie leidenschaftlich verteidigt“, sagte U19-Trainer Sascha Eickel. So gelang seinem Team in der zweiten Halbzeit nicht mehr der Ausgleich. Nach zwei Spielen haben die Borussen durch den Sieg am ersten Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen (1:0) nun drei Punkte auf dem Konto.