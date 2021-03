Nur noch Zwölfter in der Regionalliga : Borussias U23 bleibt erneut torlos und verliert

Borussias U23 verliert zum dritten Mal in Folge



Die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel hat am Samstag auf dem Fohlenplatz 0:1 gegen den SC Wiedenbrück verloren. Niklas Szeleschus erzielte in der 67. Minute das einzige Tor des Tages. Borussias U23 ist damit in sechs der vergangenen sieben Spiele als Verlierer vom Platz gegangen und steht in der Regionalliga West nur noch auf dem zwölften Platz (von 21 Teams). Das Saisonziel von 70 Punkten aus 40 Spielen ist damit nicht mehr zu erreichen. Zehn Spieltage vor dem Ende steht Gladbach bei 39 Punkten.