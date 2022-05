Entscheidung um Klassenerhalt vertagt : Borussias U23 unterliegt Fortuna Köln deutlich mit 0:4

Liveblog Mönchengladbach Erst am letzten Spieltag wird sich entscheiden, ob Borussia Mönchengladbachs U23 auch in der kommenden Saison in der Regionalliga West antreten darf. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel ihr Heimspiel gegen Fortuna Köln deutlich.