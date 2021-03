Gladbachs U23 trennt sich 3:3 von Lotte



Borussias U23 hat nach drei Niederlagen in Serie den Negativtrend in der Regionalliga West vorerst gestoppt. Der erst 18-Jährige Mika Schroers, der bei der 0:1-Niederlage gegen die Zweivertretung des FC Schalke 04 am vergangenen Mittwoch noch einen Elfmeter rausgeholt hatte, traf für das Team von Trainer Heiko Vogel doppelt, auch Justin Steinkötter erzielte ein Tor. Nach 67 Minuten führten die Gladbacher. In der Schlussviertelstunde fiel schließlich doch noch der Ausgleich. Mit 41 Punkten aus 27 Partien liegen die Borussen aktuell auf Rang neun. Am kommenden Wochenende geht es zum Tabellenzweiten Rot-Weiss Essen.