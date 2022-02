Spätes Gegentor : Borussias U19 verliert gegen Fortuna und gerät in Abstiegsgefahr

Liveblog Mönchengladbach Lange sah es am Sonntag so aus, als würde sich die U19 von Borussia Mönchengladbach mit einem 1:1 von Fortuna Düsseldorf trennen. In der Schlussphase kassierten die Gladbacher dann den entscheidenden Treffer.

