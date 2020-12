Borussias Sportdirektor über Champions-League-Los : „Glaube nicht, dass City Hurra schreit“

Borussia trifft auf Manchester City



Schon in den ersten beiden Champions-League-Spielzeiten bekam es Borussia Mönchengladbach mit Manchester City zu tun – und hielt erstaunlich gut mit. 2015 lag Gladbach in beiden Duellen in Führung und verlor trotzdem, 2016 gab es eine 0:4-Klatsche im Regenguss-Nachholspiel auf der Insel und ein 1:1 im Borussia-Park (wieder nach zwischenzeitlicher Führung). Pep Guardiolas Team hat sich beinahe makellos und mit nur einem Gegentor in einer allerdings auch ziemlich leichten Gruppe mit dem FC Porto, Olympiakos Piräus und Olympique Marseille durchgesetzt. In der Premier League hinkt Manchester aber ein wenig hinterher.