Embolo und Lainer mit Assists



Borussias Nationalspieler hatten in der WM-Qualifikation einen erfolgreichen Sonntagabend. Matthias Ginter, der von Beginn an spielte, und Florian Neuhaus (kam in den letzten Minuten zum Einsatz) siegten mit dem deutschen Team 1:0 in Rumänien. Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo gehörten beim 1:0 gegen Litauen zur Anfangsformation der Schweiz, Denis Zakaria wurde nach 66 Minuten eingewechselt. Embolo war der Vorlagengeber für Xherdan Shaqiri bei dessen Siegtor. Das Spiel begann mit 18-minütiger Verspätung, weil ein Tor ausgetauscht werden musste, da es zu hoch war. Auch Stefan Lainer sammelte einen Scorerpunkt ein beim 3:1 der Österreicher gegen die Färöer-Inseln, weil er Aleksandar Dragovic das 1:1 auflegte.



Andreas Poulsen kam beim zweiten Sieg Dänemarks bei der U21-Europameisterschaft nicht zum Einsatz, der an Austria Wien verliehene Borussia saß beim 2:0 gegen Island 90 Minuten auf der Bank.