Rose über Eintracht Frankfurt: "Man kann von einem intensiven Spiel ausgehen. Sie haben einen Spielstil, der mir sehr gefällt. Es ist immer was los, wenn sie spielen, haben eine hohe Aktivität gegen den Ball. Es wird viele Flanken geben, darauf ist ihr Spiel eingestellt. Es wird spannend, wir mit unseren tollen Fans im Rücken wollen den nächsten Schritt gehen. Unsere Tendenz in den Leistungen ist gut und das wollen wir am Sonntag nachweisen."