Fohlenfutter-Ticker : Kroos hat Real vor Borussia gewarnt

Toni Kroos hat bislang zwei Spiele gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Foto: dpa/Scott Taetsch

Liveblog Mönchengladbach Toni Kroos wird am Dienstag zum zwölften Mal gegen Borussia Mönchengladbach spielen. Dass in Madrid noch nicht so viel über die Fohlen geredet worden sei, findet er nicht überraschend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alles Wichtige zum Nachlesen gibt es im Fohlenfutter.