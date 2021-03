„Er ist sehr gut drauf“ : Sippel wird auch gegen den BVB im Borussia-Tor stehen

Tobias Sippel steht gegen den BVB im Tor



Borussias Nummer zwei, Tobias Sippel, wird am Dienstag gegen Borussia Dortmund in der Startelf stehen. Das hat Trainer Marco Rose am Montag verkündet: "Er hat über Jahre einen herausragenden Job gemacht. Er ist sehr, sehr gut drauf und hat es bis hierhin im Pokal sehr gut gemacht", sagte Rose.



"Yann Sommer trägt die ganze Nummer mit, auch wenn er gerne ein Pokal-Viertelfinale spielen würde. Er kann das nachvollziehen und weiß, wie wichtig Sippi und Max Grün auch für ihn sind", so Rose weiter. Sippel stand bereits bei den Siegen gegen den FC Oberneuland (8:0), die SV Elversberg (5:0) und den VfB Stuttgart (2:1) im Gladbacher Tor.