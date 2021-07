Borussia-Training : Hans Meyer stattet Adi Hütter einen Besuch ab

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 17 Bilder Trainingsbesuch von Hans Meyer

Liveblog Mönchengladbach Die erste Trainingswoche der Vorbereitung bei Borussia Mönchengladbach ist in vollem Gange. Am Dienstag bekam der neue Trainer Adi Hütter Besuch von Präsidiumsmitglied Hans Meyer. Hier erfahren Sie, was sonst noch so beim Training passiert ist.

Alles Wichtige zum Nachlesen gibt es im Fohlenfutter.