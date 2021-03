Borussia enttäuscht erneut : Die Noten zur 1:3-Pleite gegen Augsburg

Marco Rose über die Entwicklung des FC Augsburg: "Sie haben viele gute Fußballer, finde ich. Ich glaube, dass Augsburg immer für sich das Ziel hat, in der Bundesliga zu bleiben. Da sind sie im Moment auf einem anständigen Weg. Sie haben in dieser Saison Phasen gehabt, in denen es schon besser lief und wo sie gute Ergebnisse gegen gute Mannschaften geholt."