Borussias Geschäftsführer : Schippers gehört weiter dem DFL-Aufsichtsrat an

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 19 Bilder Borussias Umsatz und Gewinn seit 2005

Liveblog Mönchengladbach Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers ist für weitere drei Jahre in den DFL-Aufsichtsrat gewählt worden. Fünf weitere Vereinsvertreter der Profiklubs gehören dem Gremium nach der turnusmäßigen Generalversammlung des Ligaverbandes in Dortmund an.