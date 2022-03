Ein Euro für jedes Mitglied : Borussia startet Spendenaktion für Menschen in der Ukraine

Foto: dpa/Guido Kirchner 26 Bilder Diese Promis sind bekennende Borussia-Fans

Liveblog Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach wird 94.269 Euro für Menschen spenden, die an den Folgen des Kriegs in der Ukraine leiden. Zudem teilt der Klub mit, dass weitere Spendenaktionen in den kommenden Wochen geplant sind.

