Fohlenfutter-Ticker : Borussias Trainingsstart mit Joe Scally und Rocco Reitz

Scallys Debüt, Reitz‘ Rückkehr



Borussia ist am Dienstag in die Vorbereitung auf das Spiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr) gestartet. Mit dabei war erstmals der Winterzugang Joe Scally. Auch Rocco Reitz ist nach überstandenen Adduktorenproblemen wieder im Teamtraining. Allein Valentino Lazaro (Muskelverletzung) fehlte. Insgesamt vier Trainingseinheiten stehen diese Woche an.