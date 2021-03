Startelf gegen Schalke : Gladbachs Trainer wechselt zweimal im Vergleich zu Dienstag

Borussia Mönchengladbach tritt am Samstagabend beim FC Schalke 04 an. Vor dem Duell mit dem Tabellenletzten sagt Gladbach-Trainer Marco Rose: „Die Partie auf Schalke werden wir dennoch mit großer Energie und Vertrauen in unsere Fähigkeiten angehen. Wir wollen für uns endlich mal wieder ein positives Ergebnis holen. Wichtig ist, dass wir uns auf unsere Aufgabe und unsere eigene Leistung konzentrieren.“



Personell kann Rose dabei (fast) auf den gesamten Kader zurückgreifen: Lediglich die beiden Youngsters Torben Müsel und Famana Quizera fallen aus, auch Christoph Kramer ist wieder dabei und ein Kandidat für die Startelf. Auch für Breel Embolo, der gegen Manchester City auffälligster Borusse war, stehen die Chancen gut, dass er gegen seinen Ex-Klub beginnen darf.



Das Spiel, das in dieser Paarung zum 96. Mal in der Bundesliga stattfindet, wird vom Bezahlsender Sky übertragen. Die Vorberichte starten um 17.30 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Martin Groß, Field-Reporter ist Ecki Heuser. Im Studio stehen Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus bereit, um das Spiel zu begleiten. Das ZDF-Sportstudio zeigt ab 23 Uhr im Free-TV eine ausführliche Zusammenfassung des Top-Spiels des 26. Bundesliga-Spieltags.